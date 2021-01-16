أخبار اليمن : الأمم المتحدة: 37 ألف مهاجر وصلوا اليمن في 2020

الأمم المتحدة: 37 ألف مهاجر وصلوا اليمن في 2020قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، إن أكثر من 37 ألف مهاجر وصلوا اليمن خلال عام 2020.

وذكرت المنظمة الأممية، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إن "عدد المهاجرين الواصلين لليمن في العام الماضي، بلغ 37.535 مهاجرا".

وأضافت أن "المهاجرين الإثيوبيين مثلوا العدد الأكبر من المهاجرين بنسبة 93 بالمئة، والصوماليين بنسبة 7 بالمئة".

وأردفت: "94 بالمئة من هؤلاء المهاجرين، أكدوا أنهم متجهين إلى السعودية و6 بالمئة كانت وجهتهم المقصودة هي اليمن".

وتعد اليمن منذ سنوات طويلة، وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لاسيما إثيوبيا والصومال، حيث يهدف العديد منهم الانتقال في رحلتهم الصعبة، إلى دول الخليج، خصوصا السعودية.