 إدارة ترامب تنفذ حكم الإعدام الـ 13 في مصاب بكورونا 

نفذت الحكومة الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حكم الإعدام الثالث عشر والأخير تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي تنفيذ الحكم قبل 5 أيام فقط من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المعارض لعقوبة الإعدام الفدرالية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت الوكالة إلى أن داستن هيجز، حكم عليه بالإعدام في عام 2001 لإدانته بإصدار أمر بقتل ثلاث نساء في محمية للحياة البرية في ولاية ماريلاند عام 1996.

وذكر مكتب السجون الاتحادي في بيان له أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في هيجز البالغ من العمر 48 عاما.

ونفذت وزارة العدل الأمريكية حكم الإعدام في هيجز بالحقن بسجنها في تيرا هوت بولاية إنديانا.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت التصديق على أمر أصدرته محكمة أقل درجة بتأجيل إعدام هيجز ومدان آخر يدعى كوري جونسون، وهو قاتل يعاني إعاقة ذهنية، لحين تعافيهما من مرض كورونا الذي أصيبا به في ديسمبر . وأُعدم جونسون في وقت متأخر يوم الخميس الماضي.

وهيجز هو المدان الثالث عشر الذي تنفذ الحكومة الأمريكية حكم الإعدام فيه بعد استئناف تنفيذ أحكام الإعدام العام الماضي في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يصرح بدعمه للعقوبة قبل وقت طويل من دخوله الساحة السياسية، وقبل عهد ترامب، لم تعدم الحكومة الاتحادية سوى ثلاثة مدانين فقط منذ عام 1963.