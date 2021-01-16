حظر تجول لأجل غير مسمى في غرب دارفور السودانية

أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، حظر التجول لأجل غير مسمى في ولاية غرب دارفور، وذلك عقب مقتل شخصين، واندلاع أعمال عنف في الولاية.

ونشب الصراع في إقليم دارفور عام 2003 بعد أن ثار متمردون معظمهم من غير العرب على الخرطوم، وواجهت القوات الحكومية والمجموعات المسلحة العربية التي تحركت لقمع التمرد اتهامات بارتكاب فظائع واسعة النطاق. وقتل ما يقدر بنحو 300 ألف وشرد 2.5 مليون.

وكانت السلطات الانتقالية السودانية، أبرمت اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور في أكتوبر. لكن الاتفاق استثنى المجموعة الأكثر نشاطا على الأرض.

وقرر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إنهاء مهمة بعثة حفظ سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، والمعروفة باسم يوناميد، في 31 ديسمبر بعد أكثر من 13 عاما من تأسيسها.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، نقلا عن اثنين من القيادات المحلية إن "صراعا على مصدر للمياه بين قبيلتي المساليت والفلاتة في منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من الفلاتة".