الكويت: 349 حالة شفاء جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، شفاء 349 مصابًا من فيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 150678.

وأشارت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء «كونا»، إلى أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.