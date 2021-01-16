عبر الاتصال المرئي.. السفير السعودي لدى المكسيك يقدم أوراق اعتماده للسلطات

قدم السفير السعودي هيثم بن حسن المالكي، أوراق اعتماده إلى المدير العام للمراسم بوزارة الخارجية المكسيكية مارتا سوسانا بيون من خلال الاتصال المرئي.

وأعربت بيون عن ترحيبها بالسفير المالكي، متمنية له النجاح والتوفيق.



كما تعهدت المسئولة المكسيكية بتقديم كل الدعم لإنجاح مهام السفير السعودي لدى البلاد وتيسير أعماله في تعزيز علاقات البلدين الصديقين.

من جانبه، أثنى السفير المالكي بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، مؤكدًا تطلعه بالسفاره للإسهام في تطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.