السفير السعودي لـ دوت الخليج: السودان وشعبه أولوية كبيرة للمملكة.. والملك سلمان وولى عهده أكبر الداعمين فى أزمة كورونا

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، عمق ورسوخ العلاقات السعودية السودانية والتي تقوم على أساس الأخوة والدين والتاريخ المشترك.

واستذكر "جعفر"، فى حوار خاص لـ "دوت الخليج"، ينشر لاحقًا كاملًا، مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للسودان منذ عقود بعيدة عندما دعمتها المملكة بالغذاء والنفط بعد أن كانت تعاني السودان من نفاذ مخزون الغذاء والنفط، مشيرًا إلى الدعم الذى قدمته المملكة مؤخرًا أثناء الفترة الإنتقالية في 2019 والوقوف جانب خيار الشعب السوداني حيث قدمت الممكلة دعمًا ماليًا يقدر بنحو 250 مليون دولار فضلًا عن أكثر من 6 مليارات دولار أخرى صدقت عليها القيادة السعودية للمشاريع الاستثمارية في السودان .

وأضاف "السفير السعودي لدي الخرطوم"، أن السودان وشعبه يمثل أولوية للمملكة العربية السعودية لذلك جاءت المملكة فى أولى وأكبر الدول المانحة للسودان حيث تقترب جملة المساعدات السعودية للسودان نحو ملياري دولار، إضافة إلى جملة من المشروعات التنموية تبلغ 83 مشروعًا و التي أسهمت بدورها في تعافي السودان اقتصاديًا ما انعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

وحول الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للأشقاء السودانيين فى ظل جائحة كورونا وتداعياتها، أكد "السفير السعودي لدى الخرطوم"، أن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، قامت وبتوجيهاتٍ ساميةٍ من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، بإطلاق العديد من القوافل الطبية التضامنية عبر مركز الملك سلمان وشركائها المحليين لتصل لمختلف الولايات السودانية، وآخرها (105 آلاف طن) من المستلزمات والمعدات الطبية سُلِّمت لوزارة الصحة،وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني بالسودان،

وأضاف "جعفر"، أن المملكة أيضًا شاركت البنك الدولي في إطلاق مشروع الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا COVID19 بمنحة إجمالية قدرها 21.99 مليون دولار، بمساهمة تقدر بمبلغ 10 ملايين دولار؛ مشيرًا إلى جهود سفارة المملكة برعاية برامج المسؤولية المجتمعية للشركات السعودية المستثمرة في السودان والمنظمات المختلفة، حيث قامت مجموعة من الشركات السعودية بدعم ومساندة المجتمعات المحلية بالمساعدات الطبية والأجهزة والأدوية وأدوات الوقاية.