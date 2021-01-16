تعديل وزاري موسع في تونس يشمل حقيبتي الداخلية والعدل

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت، عن تعديل وزاري موسع يشمل 11 وزيرا. وأكد رئيس الوزراء التونسي في مؤتمر صحفي أن التعديل الوزاري يهدف إلى تنفيذ خطط الحكومة بعد إجراء عملية تقييم شاملة. وقال المشيشي إن التعديل الوزاري يشمل حقيبتي الداخلية والعدل، موضحا أنه مبني على رغبة صادقة في الإنجاز وتحقيق الاستقرار. وكشف عن تعيين يوسف الزويغي وزيرا للعدل ووليد الذهبي للداخلية، كما تم تعيين الهادي خيري وزيرا للصحة والخريجي وزيرا للفلاحة والموارد المائية. وأعلن المشيشي التخلي عن وزارة الهيئات الدستورية خلال هذا التعديل الوزاري، كما تعهد المسؤول التونسي بتوفير لقاح كورونا للشعب في أقرب فرصة.

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