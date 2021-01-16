وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة؛ رسالة هامة لبطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد بعدما أفرجت عن السلطات القطرية حيث هنأه بمناسبة الإفراج عنه وعودته سالمًا معافى وجميع البحارة البحرينيين إلى أرض الوطن.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، مع بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد.
كما أعرب العاهل البحريني عن تقديره للبطل سامي الحداد ولكافة أبناء البحرين الذين قدموا الكثير لوطنهم ورفعوا رايته في العديد من المحافل والمنتديات الإقليمية والعالمية.
فيما أكد اعتزازه وتقديره واهتمامه بجميع المواطنين، مشيرا الي أن جهود الدولة موجهه لخدمتهم وتقديم كل الدعم والرعاية لهم أينما وجدوا.
وبدوره وجه الرياضي البحريني سامي الحداد جزيل شكره وتقديره البالغ للملك البحريني علي اهتمامه الكبير بقضية البحارة البحرينيين المفرج عنهم ورعايته الكريمة لكل أهل البحرين الكرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعدما أفرجت عنه قطر.. رسالة من ملك البحرين لبطل كمال الأجسام سامي الحداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.