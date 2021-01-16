بعدما أفرجت عنه قطر.. رسالة من ملك البحرين لبطل كمال الأجسام سامي الحداد

وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة؛ رسالة هامة لبطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد بعدما أفرجت عن السلطات القطرية حيث هنأه بمناسبة الإفراج عنه وعودته سالمًا معافى وجميع البحارة البحرينيين إلى أرض الوطن.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، مع بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد.

كما أعرب العاهل البحريني عن تقديره للبطل سامي الحداد ولكافة أبناء البحرين الذين قدموا الكثير لوطنهم ورفعوا رايته في العديد من المحافل والمنتديات الإقليمية والعالمية.

فيما أكد اعتزازه وتقديره واهتمامه بجميع المواطنين، مشيرا الي أن جهود الدولة موجهه لخدمتهم وتقديم كل الدعم والرعاية لهم أينما وجدوا.

وبدوره وجه الرياضي البحريني سامي الحداد جزيل شكره وتقديره البالغ للملك البحريني علي اهتمامه الكبير بقضية البحارة البحرينيين المفرج عنهم ورعايته الكريمة لكل أهل البحرين الكرام.