خمسة أضعاف الحالي.. روسيا تعلن زيادة كبيرة فى عدد رحلات الطيران من وإلى مصر بعد 10 أيام

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا عن مضاعفة عدد رحلات الطيران من وإلى مصر بخمسة أضعاف. كما أصدرت السلطات الروسية قرارا باستئناف حركة الملاحة الجوية مع كل من فيتنام وفنلندا والهند وقطر. وذكرت السلطات القطرية أن هذا القرار سيكون ساريا اعتبارا من 27 يناير.

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