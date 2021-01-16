مفاجأة.. تركيا قد تغلق قاعدتها العسكرية بقطر

رجح وزير الخارجية التركي الأسبق، ياشار ياقيش، أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال ياقيش، وفق ما نقلته صحيفة زمان، إنه من الممكن أن تجري أنقرة تغييرات في سياستها الخارجية، حيث من الممكن أن تغلق قاعدتها العسكرية في قطر.
وأضاف أن تركيا تجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين حول إصلاح العلاقات مع دول الخليج، والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتابع أن وصول الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتوازنات المنطقة التي تغيرت بالتقارب العربي الإسرائيلي، يجبر تركيا على تغيير سياساتها الخارجية.
وأشار إلى أن تركيا حاليا باتت بين دول عربية تعيش عديدا من الخلافات، لكن عندما تعود العلاقات السعودية القطرية إلى مجراها السابق، من الممكن أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في الدوحة.
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