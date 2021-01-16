إيران تهدد الولايات المتحدة بسبب اضطهاد دبلوماسييها

هددت وزارة الخارجية الإيرانية بمقاضاة الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، بسبب إجراءات غير قانونية ضد دبلوماسييها.

وذكرت الخارجية الإيرانية أنها سلمت الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية بطهران رسالة تحذرها فيها من أنها ستقدم شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت الوازارة إن تلك الخطوة تأتي بعد اتخاذ واشنطن إجراءات ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية في الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن مذكرة تحذير رسمية تم تقديمها للولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية، موضحا أنها بمثابة تحذير لأمريكا من أنه في حال لم توقف أفعالها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قائمة على أرض الواقع، فسوف تجرها إلى محكمة العدل الدولية.

وتابع المسؤول الإيراني "الإدارة الأمريكية تضطهد منذ فترة طويلة الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في المنظمات الدولية في الولايات المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي".

وأكد خطيب زاده أن هذه الإجراءات عطلت وعرقلت عمل الدبلوماسيين الإيرانيين، ودبلوماسيي عدة دول أخرى.

واختتم قائلا إن الإدارة الأمريكية على الرغم من التزامها باستضافة العديد من المنظمات الدولية، لم تكن أبدا مضيفة جيدة، موضحا أنها سعت طوال تاريخ الأمم المتحدة لمضايقة الدبلوماسيين وأسرهم ممن ينتمون إلى دول تخالفها على الصعيد الثنائي.