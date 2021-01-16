ترامب يبلغ الكونجرس بعدم خفض المساعدات العسكرية لمصر

وأخطر البيت الأبيض الكونجرس بعزم ترامب، خفض 27.4 مليار دولار من الانفاق الحكومي، بما في ذلك جزء من تمويل حملة التلقيح ضد كورونا في العالم، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية.
وتسبب هذا القرار في تجميد تلقائي للأموال لمدة 45 يوما، لحين تولي جو بايدن وتقديم طلب جديد للكونجرس بإلغاء هذا التجميد.
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