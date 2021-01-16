نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جماعة الإخوان بالكويت".. أرضية متشددة تغري الدواعش (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشكل تنظيم الإخوان خطرا كبيرا على الدول العربية، دفع الدول لتصنيفه تنظيما إرهابيا، لسعيه للسيطرة على البلاد، ودعمه للإرهاب والتطرف، وتشكيله أرضية خصبة لتنظيم داعش الإرهابي، الذي بات يحاول العبور من بوابة الكويت.

اختيار داعش للكويت ليس عشوائيا، بل يستند إلى معطيات موضوعية في مقدّمتها وجود أرضية للتشدّد كرسها تنظيم الإخوان الإرهابي، بإيجاد فرع نشيط وحركي اخترق الحياة السياسية والاجتماعية، ونجح بشكل استثنائي في عملية جمع الأموال تحت إدعاء العمل الخيري، تلك الأموال تصل لفروع التنظيم الدولي في تركيا وغيرها، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

كما ينشط في الكويت تيار سلفي بعيد عن الإسلام المعتدل، ويجاهر الكثير منهم بانحيازه إلى الأفكار الجهادية ويروج لها.. فهل تقدم الكويت على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية؟