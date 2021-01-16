شروط التسجيل في منصة جود الإسكان وطريقة التقديم

أطلقت مؤسسة الإسكان التنموي جود الإسكان من أجل تقديم المساعدات ويد العون إلى كل من يرغب في الحصول على مسكن مناسب، ودعت إلى التسجيل في منصة جود الإسكان إلكترونيًا، من أجل التسهيل على الجميع، ومن أجل المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيق التكامل والاشتراك بين المؤسسات الحكومية وبين المؤسسات الأهلية والتجارية، وسوف نتعرف على طريقة التسجيل إلى جانب شروط التسجيل في منصة جود للإسكان التنموي.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من منصة جود مسجل بالفعل في الضمان الاجتماعي.

أن يتم التسجيل في بوابة سكني السعودية المخصص للدعم السكني أيضًا.

ألا يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة يزيد عن خمسة أفراد.

توفير بيانات الراتب الشهري الذي يحصل عليه المواطن المتقدم للحصول على الدعم.

تقديم إفادة تؤكد أن المتقدم ليس من أصحاب الوحدات السكنية أو الشقق السكنية.

شروط التسجيل في منصة جود الإسكانكيف أسجل في جود الإسكان التنموي

وعند الحاجة إلى التسجيل في منصة جود للإسكان التنموي فيمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة جود الإسكان، ومن ثم النقر على تسجيل حساب جديد.

إدخال البيانات المطلوبة، الشخصية أو بيانات الراتب بالتفصيل.

إدخال رقم التحقق الذي يصلك على هاتفك ومن ثم سيتم الانتهاء من التسجيل.

الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى جود الإسكان

وهناك الكثير من الجمعيات الخيرية التي اشتركت مع جود الإسكان من أجل تقديم الدعم إلى المستحقين، بالإضافة إلى تسليم الوحدات السكنية، ويمكن التعرف على كافة المؤسسات المعتمدة من خلال موقع منصة جود ومن بين الجمعيات المؤهلة في الوقت الحالي:

مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وجمعية منازل.

جمعية الجوف للإسكان.

الإسكان الأهلية.

جمعية البر الموجودة في المنطقة الشرقية، مؤسسة مأوى.

جمعية البر الخيرية بأم الدوم.

سواعد وجمعية طريف الخيرية.

جمعية أيتام الشرقية تمكين، وجمعية الملك عبد العزيز الإنسانية بمنطقة الجوف.

جمعية البر الخيرية في طلعة التمياط، وجمعية أجا النسائية الأهلية بحائل، وأيضًا جمعية البر بالرياض فرع الفيحاء.

جمعية البر الأهلية في محافظة الدائر بني مالك.

وعند تسجيل المستفيدين في منصة جود ورفع الأوراق المطلوبة، وتوافر شروط التسجيل في منصة جود الإسكان يمكن الحصول على دعم توفير السكن بعدها.