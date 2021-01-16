بايدن يرشح ويندى شيرمان لمنصب نائب وزير الخارجية

جدة - نرمين السيد - رشح الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، اليوم السبت، ويندى شيرمان، التى شاركت فى مفاوضات الاتفاق النووى مع إيران، لمنصب نائب وزير الخارجية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





واختار الرئيس الأمريكى المنتخب، أمس الجمعة، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ديفيد كوهين، لإعادة شغل المنصب فى الوكالة. كما اختار بايدن منسق الطوارئ فى مدينة نيويورك ليكون على رأس قيادة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. كما قام بايدن، وفق بيان صادر عن فريقه الانتقالى، بتعيين نواب مسؤولين على مستوى وكالة حماية البيئة ومكتب الإدارة والميزانية.

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