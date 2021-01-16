مناورات عسكرية يونانية أمريكية قبرصية شمال جزيرة كريت

وقالت صحيفة "نيوس كوسموس" اليونانية الصادرة فى أستراليا، إن هذه المناورات الثلاثية فى منطقة تعد من نقاط الارتكاز الاستراتيجية للحلف الأطلسى، تدخل فى إطار التعاون التاريخى الطويل بين نيقوسيا وأثينا وواشنطن من أجل تحسين القدرات القتالية لجيوش الأطراف الثلاثة.
وأضافت أن اليونان "اتخذت خطوات لإعادة التأكيد خلال هذا الأسبوع على العلاقات الثنائية التى تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية" فى ظل التوتر غير المسبوق فى المنطقة "نتيجة انتهاكات تركيا المتكررة للمياه الإقليمية لكل من اليونان وقبرص".
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