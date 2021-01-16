النيابة الفرنسية تفتح تحقيقا جديدا يتهم ساركوزى باستغلال النفوذ

وكشف موقع "ميديابارت" للمعلومات الفرنسى، أن "الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى، قام بأنشطة استشارية مع شركة تأمين روسية، مقابل 3 ملايين يورو على مدى عدة سنوات، وتحاول العدالة معرفة ما إذا كان الأمر لا يتعلق بأنشطة "الضغط الإجرامية والسرية".
وكان الرئيس الفرنسى السابق، نيكولا ساركوزى، وقع عقدا استشاريا فى عام 2019 مع شركة التأمين الروسية "ريسو جارانتينا" التى يديرها الأخوان المليارديران سيرجى ونيكولاى ساركيسوف.
وتسعى العدالة الفرنسية إلى التحقق مما إذا كان رئيس الدولة السابق قد نفذ نيابة عن أصحاب العمل "أنشطة ضغط إجرامية محتملة"، ولكن لا شيء غير قانونى حتى الآن.
وساركوزى الذى انسحب من السياسة بعد خسارته فى الانتخابات التمهيدية لليمين أواخر عام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة مالية قيمتها مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية المهنية.
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