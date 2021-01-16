جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، مساء اليوم السبت، عن إجراء تعديل وزارى فى 11 حقيبة شمل حقيبتى الداخلية والعدل، موضحا أن هدف التعديل الوزارى تنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال المشيشى، فى مؤتمر صحفى، إنه سيعرض التعديل الوزارى على البرلمان، مؤكدا أن الفريق الحكومى عمل بكل إخلاص على خدمة البلاد. وأكد رئيس الحكومة التونسية عزم المسؤولين فى تونس على توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. الإعلان عن تعديل وزارى شمل 11 حقيبة فى الحكومة التونسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.