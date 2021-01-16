جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنها سجّلت 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالى عدد الوفيات إلى 740 حالة، مشيرة إلى شفاء 3.118 حالة جديدة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 222.106 حالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تسجل 3.432 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.