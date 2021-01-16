يجب تقديم PCR قبل 72 ساعة.. السفارة الفرنسية في الكويت توجه رسالة للمسافرين

أعلنت السفارة الفرنسية في الكويت أنه اعتبارًا من تاريخ 18 يناير، سيحتاج جميع المسافرين الذين يصلون إلى فرنسا من بلد خارج الفضاء الأوروبي، إلى تقديم اختبار PCR سلبي مؤرخ أقل من 72 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة.

وقالت السفارة وفقا لما نشرته صحيفة القبس الكويتية، أنه «سيُطلب منكم أيضًا عزل أنفسكم لمدة سبعة أيام عند وصولكم إلى فرنسا، وإجراء اختبار ثانٍ في نهاية تلك الفترة».

جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية فرضت يوم الخميس الماضي، حظر التجوال عبر كامل البلاد لمدة 15 يوما على الأقل بسبب جائحة كورونا.

وأكدت أن القرار سيكون ساري المفعول بداية من يوم اليوم السبت، وأوضح الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس، أن هذا القرار جاء عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحول القادم من بريطانيا.