سر ظهور "رجل الماعز" في أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن التوترات التي يشهدها الداخل الأمريكي حاليًا تؤشر لبدء العد التنازلي لسقوط الولايات المتحدة الأمريكية وتفككها، لافتة إلى أن تأجيل ترتيبات حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ليوم الإثنين بدلًا من غد جاء لدواع أمنية .

وأوضحت"الرشيد"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن اقتحام مبني الكونجرس لم يكن بمحض الصدفة بل تم التخطيط له من قبل، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الإجراء الذي دأبت عليه رئيس مجلس النواب الأمريكي بيلوسي بالبدء في إجراءات عزل ترامب قبل أن تستمع لنتائج التحقيق، غير معترف به من قبل مجلس الشيوخ إلا فى حالة التصديق عليه والذي وجه لها صفعة مدوية عندما أعلن رئيس مجلس الشيوخ أن المجلس لن يجتمع قبل 19 يناير الجاري.

ولفتت"الرشيد"، إلى أن أمريكا أمام مأزق سياسي واقتصادي وصحي، وكل ما يحدث حاليًا تم بشكل مخطط ومدروس بعناية فائقة حتى في اختيار التوقيت، مسلطة الضوء على الرجل الذي ظهر بشكل ملفت فى وسائل الإعلام العالمية بوشم وخوذة بقرنين والذي عُرف بـ "رجل الماعز" ويحمل رمحا أثناء عملية الاقتحام، مشيرة إلى أن ظهور هذا الرجل يعني بشرى سيئة لأمريكا فبالعودة إلى التاريخ ووثائقه نجد ظهور هذا الشكل الذي ظهر عليه هذا الرجل يعني سقوط إمبراطوريات وقيام أخري، فقد ظهر سابقًا أثناء الثورة الفرنسية وسقوط الملكية فى القرن الـ 13 ووثقت الحادثة عشرات الرسومات واللوحات الشهيرة، وتكرر قبل أثناء سقوط حكم روما الأول وثورة البلاشفة فى روسيا، وهي طقوس ماسونية خطيرة يقوم بها الماسون فهو ليس متظاهرا عاديا بل أحد أعضاء الماسونية الخطيرين .

وتابعت الرشيد: الربيع الأمريكي قادم وسيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو آخر رئيس لأمريكا.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على رجل ظهر في صور وهو يحمل منصة القراءة الخاصة برئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال أحداث الشغب التي جرت بمبنى الكونجرس وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط من شرطة الكونجرس.

وانتشرت على نطاق واسع صورة أدام كريستيان جونسون وهو يبتسم ويلوح بيده حاملا منصة بيلوسي من غرفة بمجلس النواب.