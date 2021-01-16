تركيا تقدم أول عروض تحسين العلاقات مع بايدن

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أن تركيا ستجدد عرضها لتكوين مجموعة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة لبحث الجوانب التقنية حول استحواذها على منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.

قال تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية خلال عودته من باكستان، إن أنقرة ستجدد عرضها على الولايات المتحدة بمجرد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف: "سنبذل جهودًا حثيثة لتحسين علاقاتنا. نتوقع النهج ذاته من إدارة بايدن.. أعتقد أنها ستكون فترة أكثر قابلية للتنبؤ بعلاقاتنا ولكننا مستعدون".