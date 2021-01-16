40 مليار دولار خسائر متوقعة للمطارات الأميركية

واشنطن ـ وكالات: كشفت مجموعة تمثل المطارات الأميركية الرئيسية عن توقعاتها لحجم الخسائر الناتجة عن التراجع الحاد في حركة السفر بسبب جائحة فيروس كورونا، وقال مجلس المطارات الدولية لأميركا إنه يتوقع أن تبلغ الخسائر 40 مليار دولار على مدى عامين، بحسب رويترز. وبحسب المجلس فإنه من المتوقع أن يصل فاقد إيرادات المطارات الأميركية والتكاليف الإضافية إلى 17 مليار دولار بين أبريل2021 ومارس 2022.

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