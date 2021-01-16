مقتل عنصر من قوات حفظ السلام فى مالى إثر انفجار شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وأفادت بعثة الأمم المتحدة فى بيان لها اليوم بأنه تم العثور على عبوة ناسفة أخرى أُبطل مفعولها دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أنه خامس جندى من قوات حفظ السلام يقتل خلال ثلاثة أيام فى مالى.

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