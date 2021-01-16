حكومة عدن تنتقد مواقف المبعوث الأممى تجاه الأزمة اليمنية

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزراة الإعلام اليمنية فياض النعمان فى هذا الصدد: "المبعوث الأممى يحاول التسويق لسلام مشوه، ويسعى إلى حرف دور الأمم المتحدة الساعية فى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن".

وتابع: "لم يستطع غريفيث منذ أكثر من عامين أن ينتزع من الحوثيين مجرد اعتراف واحد وصريح منها بالمهمة التى أتى من أجلها، وهى تنفيذ القرارات الدولية".

وأضاف: "النجاح الوحيد الذى حققه مارتن غريفيثس فى مهمتة كمبعوث أممى لتنفيذ القرارات الدولية، أنه يسعى بكل ما يمتلك من جهد إلى شرعنة إنقلاب جماعة إرهابية على دولة عضو فى عصبة الأمم المتحدة".

وأكد أن "انحراف المبعوث الأممى عن القيام بدوره فى ايجاد آليات حقيقية لتنفيذ القرارات الأممية بشأن اليمن يضع علامات استفهام على دوره المشبوة فى تقديم خدمات مجانية للحوثيين، ما يسمح باستمرارهم فى ارتكاب جرائم حرب ضد اليمنيين".

وقال: "على الحكومة اليمنية والتحالف العربى أن تتعامل بكل حرص مع ما يطرحه المبعوث الأممى وأعتقد أن هناك إجراءات ستتخذ من قبل الحكومة حيال الخروقات التى يقوم بها غريفيث".

ومطلع 2018، عين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن لكنه لم يحرز أى تقدم فعلى نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات.

ويشكو غريفيث من تعقيدات الملف اليمنى واتساع الفجوة فى وجهات النظر بين الأطراف المتحاربة، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام جمع المتحاربين فى مشاورات جديدة.