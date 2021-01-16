فيديو .. تجدد المظاهرات فى فرنسا ضد قانون الأمن الشامل

جدة - نرمين السيد - تجددت المظاهرات اليوم السبت، فى شوارع باريس ومدن أخرى، رافضة مشروع قانون "الأمن الشامل"، وطالب المتظاهرون بسحب المادة 24 من القانون المقترح، الذى يعاقب على نشر صور لضباط الشرطة.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أعاد معارضو قانون "الأمن الشامل"، التجمع مرة أخرى فى باريس، للمطالبة بإلغاء هذا المقترح الذى يعتبرونه يقضى على الحريات ويقوض حرية الصحافة فى نشر وحشية ما تقوم به الشرطة.

وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".

وتم التخطيط لحوالى 80 مسيرة فى العديد من المدن الفرنسية، بما فى ذلك بوردو وليل ونانت ورين، للاستجابة لنداء جديد من الجمعيات والنقابات التى تم حشدها ضد هذا النص القانونى.

وشهدت الاحتجاجات السابقة، والتى بدأت منذ نوفمبر الماضى، صدامات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين، ومن المقرر عقد تجمع كبير لمعارضى هذا القانون فى 30 يناير الجارى فى العاصمة باريس.

وشارك آلاف الفرنسيين فى مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة، وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو مُنتج موسيقى، بالضرب مما زاد موجة الغضب على مشروع قانون الأمن الشامل، الذى يعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين فى الكشف عن وحشية الشرطة.