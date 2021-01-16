بريطانيا : 1295 حالة وفاة وأكثر من 41 ألف إصابة بكورونا فى يوم واحد

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نقلت صحيفة "ذا نليجراف" عن بيانات الحكومة، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى بريطانيا منذ بداية تفشى الوباء إلى 88 ألفا و590 حالة بحسب إحصاءات وزارة الصحة، ونحو 104 آلاف حالة بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فيما بلغ إجمالى الإصابات المؤكدة 3 ملايين و357 ألفا و361 إصابة.

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