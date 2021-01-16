الكشف عن أول إصابة بكورونا الجنوب إفريقي في الدنمارك 

أعلن معهد المصول الحكومي الدنماركي اليوم السبت، عن تسجيل أول إصابة بسلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح المعهد أن السلالة المعروفة باسم B.1.351/501Y، والتي تم اكتشافها للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، تتميز بالقدرة الفائقة على الانتقال من شخص إلى شخص.

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