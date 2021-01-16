فين سبحتك يا معلم أردوغان؟ ممثلة إباحية أمريكية في مسجد آيا صوفيا لتعليم الشباب التركي|شاهد

أعلنت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية الشهيرة ليزا آن عبر حسابها بموقع "تويتر" وصولها إلى تركيا لمشاركتها في حملة دعائية للإعلان عن أوقية ذكرية تنتجها شركة ذائعة الصيت في هذا المجال.

ونشرت آن تغريدة لها كتبت فيها "جئت لتعليم الشباب التركي.. فلنبدأ"، وأرفقت بتغريدتها صورة لها في وضع مثير بأحد المواقع السياحية في مدينة إسطنبول.

كما نشرت الممثلة الإباحية تغريدة أخرى أرفقت بها صورة لها من داخل مسجد آيا صوفيا الشهير بمدينة إسطنبول، الذي أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاصفة سياسية بسبب تحويله من متحف إلى مسجد، وتعرض هو وحكومته لسيل من الانتقادات داخل وخارج تركيا بسببه.

وفي 10 يوليو 2020، أعلن أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا، الذي كان في الأصل كاتدرائية بيزنطية، إلى مسجد وفتحه للمسلمين لأداء الصلاة، بعدما أصدرت أعلى محكمة إدارية في تركيا قرارا ينزع صفة "المتحف" عن كاتدرائية آيا صوفيا.

وفي 24 يوليو 2020، أدى أردوغان أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بحضور وزراء الحكومة وعدد كبير من المسئولين وآلاف المصلين.

وألغت المحكمة التركية القرار الذي صدر سنة 1934 وقضى بتحويل الكاتدرائية السابقة إلى متحف في مدينة إسطنبول.

وعبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن أسفها لعدم إصغاء القضاء التركي إلى "مخاوف ملايين المسيحيين"، وسماحها بتحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة في إسطنبول إلى مسجد.

ونبهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إلى أن آيا صوفيا أُدرجت ضمن التراث العالمي باعتبارها متحفا، وهذا الأمر له طابع إلزامي.

وشيدت كاتدرائية آيا صوفيا التاريخية في عهد الإمبراطورية البيزنطية، خلال القرن السادس الميلادي، وكانت بمثابة كرسي للكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية، ثم تحولت إلى مسجد بعد دخول العثمانيين إلى إسطنبول في 1453، وفي 1935 تم تحويلها إلى متحف.