الجيش الليبي: اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة لمناقشة إخراج المرتزقة من البلاد

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، عن عقد اجتماع للجنة العسكرية 5+5 في مدينة سرت الليبية خلال الأيام المقبلة.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقيادة الجيش الليبي، خالد المحجوب، إن الاجتماع سيناقش استكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ البنود المتفق عليها، لفتح وإخلاء الطريق الساحلي وتأمين الطرق بعد فتحها ونزع الألغام وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن المنطقة.
وكان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ثمن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في صون الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أنها أسهمت في تقويض المخاطر ضد ليبيا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، لرئيس البرلمان العربي، بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.
وأكد العسومي على دور السيسي في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية فى تناول مختلف القضايا العربية".
وأضاف أن "الخطوط المعلنة من قبل الرئيس السيسي تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر ضدها".
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