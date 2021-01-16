قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة السودانية تتولى ضبط الحدود مع إثيوبيا لمنع أي تسلل.
وأضاف البرهان في مؤتمر صحفي، المفاوضات مع إثيوبيا تناولت ضبط مناطق على الحدود، دون أن تتطرق أنها ليست سودانية.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن الحديث عن مناطق على الحدود على أنها أراض إثيوبية تستدعي وقفة لتأكيد أنها سودانية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".
وتابع البرهان "لا نريد حربا مع إثيوبيا.. نريد فقط حماية الحدود ونحن منفتحون على علاقات أفضل مع أديس أبابا".
وشدد على أن إعادة انتشار الجيش السوداني على الحدود مع إثيوبيا جاء بإرادة سودانية كاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرهان: الجيش السوداني ينتشر على حدود إثيوبيا.. ولا نريد الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.