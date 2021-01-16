بكرات الثلج وقنابل الغاز.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين.. فيديو

تجددت الاحتجاجات ضد قانون الأمن الشامل في فرنسا، حيث يرفض المتظاهرون عنف الشرطة وتشديد الرقابة على الإعلام، مشددين على حقهم في حرية التظاهر.
وانطلقت تظاهرات في العاصمة باريس ومدن أخرى بينها ليل ونانت ومارسيل، وسط أمطار ثلجية تضرب البلاد وطقس شديد البرودة.
وندد المحتجون بـ"الدولة البوليسية" ومحاولات منعهم من التظاهر، منتقدين القانون الذي اعتبروه تقييدا للحريات في فرنسا.
وألقى المتظاهرون "كرات الثلج" على قوات الأمن الموجودة في باريس وعدد من المدن، فيما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأثار قانون الأمن الشامل حالة واسعة من الجدل في فرنسا على مدار الأشهر الماضية، خاصة بالنسبة للمادة 24 والتي تنص على تقييد نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم، وهو ما لاقى معارضة كبيرة.
وتقضي المادة المثيرة للجدل بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 45 ألف يورو، لمن يبث صور ضباط الشرطة والعسكريين أثناء عملهم بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية، فيما أعلنت الحكومة عزمها إعادة صياغة مشروع القانون بالكامل.
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