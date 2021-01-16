إعلان نتائج الشهادة السودانية 2020-2021 موقع وزارة التربية والتعليم ما زال مُعلق

نتائج الشهادة السودانية 2020-2021 ، اشتدت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن نتائج الشهادة السودانية 2020 ، وهو الأمر الذي يترقبه جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في السودان الشقيق، وكانت بعض المواقع الإلكترونية نشرت عبر صفحاتها أنه من المقرر أن يكون موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية على الإنترنت يوم السبت الموافق 16-1-2021، ولكن لم يتم صدور النتائج حتى اللحظة.

نتائج الشهادة السودانية 2020-2021

نتائج الشهادة السودانية 2020-2021م ، تسود حالة من التوتر والقلق الشديد بين جميع الطلبة والطالبات بالشهادة الثانوية السودانية بسبب تأخر إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 ، وأدى ذلك إلى انتشار حالة من الغضب الشديدة في الوسط التعليمي بالسودان وكثُرت الشكاوى من جانب أولياء الأمور لتأخر إعلان النتائج.

وعلى الجانب الأخر نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أيضاً أن نتائج الشهادة السودانية 2020 سيتم الإفراج عنها وإعلانها في يوم السبت، ولاقت المنشورات تعليقات كثيرة تُشير للتكذيب والتضليل من بين حين وأخر، وكانت أخر المنشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على صفحة وكالة السودان للأنباء نقلت خلاله بياناً واضحاً من وزارة التربية والتعليم السودانية فيما يخص موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020.

نتيجة الشهادة السودانية 2020-2021

أوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية على موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت أن ما يتم تداوله من أخبار عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 يوم السبت الموافق السادس عشر من يناير الحالي ليس له علاقة من الصحة إطلاقاً، وأنه لم يتعين تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج الشهادة الثانوية السودانية حتى الآن.

وفي نفس السياق أهابت وزارة التربية والتعليم بالسودان جميع الطلاب بعدم الاستجابة لهذه الشائعات وتوخي الحذر والمصداقية، والتأكد من صحة الأخبار عن طريق المصادر الرسمية فقط وعدم اتباع أي مواقع تنشر أخبار مغلوطة الهدف منها المصالح الشخصية.

استخراج نتائج الشهادة السودانية 2020

يُمكنكم استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020-2021 برقم الجلوس فور إعلانها من موقع وزارة التربية والتعليم ، وسنتابع معكم المزيد فيما يخص موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.