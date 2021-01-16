رسوم تجديد الإقامة مكتب العمل بالمملكة 1442 إجراءات طلب رخصة إقامة لتابع

رسوم تجديد الإقامة مكتب العمل بالمملكة 1442 يهتم العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية متابعة رسوم تجديد الإقامة داخل المملكة السعودية سواء إذا كان يريد الذهاب إلى زيارة داخل البلاد أو إتمام مناسك الحج، أو إذا كان يريد العمل داخل المملكة وبالتالي يريد تجديد الإقامة في الموعد لتجنب دفع الغرامة المالية التي فرضتها وزارة الداخلية بالمملكة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على رسوم تجديد الإقامة بالمملكه

رسوم تجديد الاقامة بالمملكة

قد أوضحت المملكة السعودية رسوم تجديد الاقامة من خلال مكتب العمل وهي كالاتي:

رسوم الإقامة لجميع الوافدين من الخارج يتم دفع 650 ريال سعودي أما بالنسبة للإقامة للأشخاص المرافقين للوافدين من الخارج يتم دفع 200 ريال السعودي أما إذا كان هؤلاء المرافقين جدد أو تابعين من خارج المملكة يتم دفع نفس المبلغ.

يتم دفع رسوم تجديد الاقامة لنقل الكفالة للمرة الثانية ضعف رسوم نقل الكفالة في المرة الأولى وبالتالي يقوم بسداد 400 ريال سعودي، أما بالنسبة لنقل الكفالة للمرة الثالثة يتم دفع 900 ريال سعودي، أما بالنسبة لتغيير الوظيفة لجميع الأشخاص المغتربين داخل المملكة يتم دفع 1, 00 ريال سعودي

تجديد الاقامة للمقيمين

ينبغي على كل شخص مقيم أن يقوم بتجديد الاقامة في موعدها الرسمي لتجنب فرض الغرامة المالية أو التعرض للمسائلة القانونية، حيث قامت المملكة السعودية في الفترة الأخيرة على أهمية تجديد الاقامة في مواعيدها، وأكدت أنه سوف يتم فرض غرامة مالية للمرة الاولى والثانية أما الثالثة سوف يتم الترحيل خارج البلاد، وذلك عند التأخير عدة مرات عن تجديد الاقامة في مواعيدها الرسمي يمكنك تجديد الاقامة من خلال الموقع الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية ويمكنك أن تستعلم عن صلاحية التاشيرة والاقامة من خلال هذا الموقع الرسمي.

إجراءات طلب رخصة إقامة لتابع

في الخطوة الأولى ينبغي عليك أن تقوم بإحضار نموذج الطلب وتبدأ بكتابة البيانات المطلوبة منك وتتأكد من كتابتها جيدا وسوف تجدها أمامك في جواز السفر بعد ذلك يتم توقيع رب الأسرة، ثم يتم تجهيز جواز السفر للابن وينبغي أن يكون هذا السفر ساري مع تجهيز صورتين حديثة ثم يقوم بدفع 500 ريال سعودي رسوم الإقامة للابن عن كل عام ثم يقوم بتسجيل البصمة، وإحضار تقييم طبي من المستشفيات التي يتم اعتمادها.