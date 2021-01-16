منصة مدرستي وزارة التعليم وأهم التحديثات الجديدة للمنصة للعام الدراسي الثاني

منصة مدرستي وزارة التعليم منصة أطلقتها الوزارة من أجل التعليم عن بعد ومساعدة الطلاب وأولياء الأمور والمعملين في العديد من الأمور الخاصة بالتعليم، وقد أعلنت الوزارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية باستمرار عملية التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية المختلفة وذلك بسبب جائحة كورونا وسوف يتم التعليم من خلال منصة مدرستي، وبدأ أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن كل ما يخص منصة مدرستي وتطبيق تيمز وذلك من أجل البدء في الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني عن بعد، وتعد محاكاة للمواقع التعليمية المختلفة لجميع المراحل الدراسية وتحقق المنصة أهداف الطلاب وأولياء الأمور والمعلمية وتتيح الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على الطلاب والمعلم وولي الأمر العديد من الأمور، وذلك من خلال التحديثات الجديدة في منصة مدرستي التي قامت بها وزارة التعليم السعودي.

تحديثات منصة مدرستي وزارة التعليم

قامت الوزارة بالعمل على تحديث المنصة حتى تكون مهيئة لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، ومن أهم التحديثات الجديدة في منصة مدرستي هو أن المنصة تتيح للمعلم فرصة إعداد الجداول المدرسية وتغير الأيقونة الخاصة بالدروس إلى الحصص الإضافية، كما أنه تم إضافة العديد من المصادر والمواد التعليمية المختلفة وتبلغ عددها إلى 45 مصدر تعليمي جديد، كما تم إضافة العديد من الفيديوهات المرئية وإمكانية المشاركة بين الطلاب والمعلمين عبر ساحات خاصة للنقاش.

كما تم توفير التفاعل والمشاركة بين الطلاب والمعلمين كما أن التحديثات الجديدة مكنت المعلم من التحقق من عملية توزيع الدرجات الخاصة بمتطلبات المقرر من أعمال سنة واجتياز الاختبارات، كما من السهل التعرف على الساعات المناسبة للطالب والمعلم للتواصل من المعلمين خلال منصة مدرستي التعليمية ومن أجل تسهيل الأمور يجب تحمل برنامج توكلنا والذي من خلاله يتمكن الطالب من القيام باستخدام تطبيق مدرستي وهي من الخطوات الضرورية والهامة.

التسجيل في منصة مدرستي عبر توكلنا

قامت الوزارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة من أجل إمكانية تفعيل الحساب الخاص بمنصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا ويتم التسجيل باتباع الآتي: