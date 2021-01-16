قانون العمل السعودي للوافدين 2021 للقطاع الخاص

قانون العمل السعودي للوافدين 2021 قام قطاع العمل بالمملكة السعودية بالإعلان عن قانون العمل السعودي للوافدين حتى يتم ضمان حقوقهم لاستكمال العمل داخل المملكة السعودية في وظائفهم حيث يساعد قانون العمل السعودي للوافدين على المحافظة على حقوقهم وتوضيح خط سير العمل في جميع المؤسسات داخل المملكة وتوضح العلاقة بين لصاحب العمل والوافد، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم وبشكل تفصيلي على قانون العمل السعودي للوافدين 2021قانون العمل السعودي للوافدين
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل المملكة السعودية بتوضيح قانون العمل الجديد للوافدين وذلك وفقا جميع اللوائح والقوانين التي يجب أن يتم العمل عليها في القطاع الخاص لكي يتم المحافظة على حقوق العاملين والموظفين وأصحاب الأعمال بشكل تفصيلي، أما بالنسبة لحقوق العاملين الوافدين هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.قانون العمل السعودي للقطاع الخاص 2021
أولا ينبغي على هذا العامل أن يقوم بتسجيل الدخول الى المملكة السعودية بطريقة صحيحة وبشكل رسمي وأن يكون هذا الشخص الوافد ذو كفاءة مهنية ومن ضمن الأشخاص الذين تحتاج إليهم البلاد، وأن يعمل هذا الشخص لمدة لا تقل عن ثمان ساعات يوميا و48 ساعة أسبوعياً، ويتم تقليل ساعات العمل إلى ست ساعات في رمضان مع وجود إجازة سنوية تكون مدتها على الأقل 21 يوم، وهذا إذا كان العمل يعمل لمدة خمس سنوات بشكل متواصل فإن يمكن أن تزيد الإجازة إلى 30 يوما على الأقل.قانون العمل السعودي الجديد
يمكن للعامل أن يأخذ يوم واحد اجازة عند حدوث أي أمر طارئ مثل حضور ولادة أو حالة وفاة او مناسبة زواج وينبغي على صاحب العمل أن يقوم بحجز جزء من الراتب أو المراتب كله دون سند، ويجب أن يكون هذا العامل تحت مسؤولية صاحب العمل وعدم الطلب من العامل ساعات إضافية غير مصرح بها.
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قانون العمل السعودي للوافدين 2021 قام قطاع العمل بالمملكة السعودية بالإعلان عن قانون العمل السعودي للوافدين حتى يتم ضمان حقوقهم لاستكمال العمل داخل المملكة السعودية في وظائفهم حيث يساعد قانون العمل السعودي للوافدين على المحافظة على حقوقهم وتوضيح خط سير العمل في جميع المؤسسات داخل المملكة وتوضح العلاقة بين لصاحب العمل والوافد، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم وبشكل تفصيلي على قانون العمل السعودي للوافدين 2021قانون العمل السعودي للوافدين
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل المملكة السعودية بتوضيح قانون العمل الجديد للوافدين وذلك وفقا جميع اللوائح والقوانين التي يجب أن يتم العمل عليها في القطاع الخاص لكي يتم المحافظة على حقوق العاملين والموظفين وأصحاب الأعمال بشكل تفصيلي، أما بالنسبة لحقوق العاملين الوافدين هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.قانون العمل السعودي للقطاع الخاص 2021
أولا ينبغي على هذا العامل أن يقوم بتسجيل الدخول الى المملكة السعودية بطريقة صحيحة وبشكل رسمي وأن يكون هذا الشخص الوافد ذو كفاءة مهنية ومن ضمن الأشخاص الذين تحتاج إليهم البلاد، وأن يعمل هذا الشخص لمدة لا تقل عن ثمان ساعات يوميا و48 ساعة أسبوعياً، ويتم تقليل ساعات العمل إلى ست ساعات في رمضان مع وجود إجازة سنوية تكون مدتها على الأقل 21 يوم، وهذا إذا كان العمل يعمل لمدة خمس سنوات بشكل متواصل فإن يمكن أن تزيد الإجازة إلى 30 يوما على الأقل.قانون العمل السعودي الجديد
يمكن للعامل أن يأخذ يوم واحد اجازة عند حدوث أي أمر طارئ مثل حضور ولادة أو حالة وفاة او مناسبة زواج وينبغي على صاحب العمل أن يقوم بحجز جزء من الراتب أو المراتب كله دون سند، ويجب أن يكون هذا العامل تحت مسؤولية صاحب العمل وعدم الطلب من العامل ساعات إضافية غير مصرح بها.
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