الفلبين تمنع القادمين من الاردن الدخول اليها

دوت الخليج - قررت السلطات الفلبينية تمديد الحظر المفروض على دخول القادمين إليها من أكثر من 30 دولة توجد فيها سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا، وجاء ضمنها الاردن .
نقلت شبكة "العين" الإخبارية عن المتحدث الرئاسي الفلبيني، هاري روك، إن الحظر كان من المفترض أن ينتهي، اليوم الجمعة، لكنه سوف يظل ساريا الآن حتى نهاية الشهر الجاري "للحد من انتشار السلالة المتحورة في البلاد".
وحدد البيان الدول التي سوف يتم حظر دخول المسافرين منها وهي: بريطانيا، الدنمارك، أيرلندا، اليابان، أستراليا، إسرائيل، هولندا، الصين، هونغ كونغ، سويسرا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، سنغافورة، السويد، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا، كندا، إسبانيا، الولايات المتحدة، البرتغال، الهند، فنلندا، النرويج، الأردن، البرازيل، النمسا، باكستان، جامايكا، لوكسمبورج، عمان".
وسوف يتم السماح للفلبينيين من هذه الدول بالعودة إلى بلادهم، ولكن سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي صارم لمدة 14 يوما في منشأة حتى لو كانون يحملون شهادة اختبار تفاعل البوليميريز المتسلل العكسي "أر تي -بي سي أر " للكشف عن الفيروس سلبية.
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