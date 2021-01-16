ليفربول يواجه مأزقا كبيرا بعد قرار فينالدوم

أكدت مصادر مقربة من ليفربول الإنجليزي أن نجم الفريق، الهولندي جورجينيو فينالدوم، اتخذ قراره برفض تجديد عقده مع "الريدز".
وقالت مصادر إنجليزية وهولندية، إن لاعب الوسط الهولندي رفض تجديد عقده مع بطل إنجلترا، مما يعني أنه سينتقل بشكل مجاني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت المصادر إن فينالدوم سينضم إلى فريقه المفضل خلال الطفولة، برشلونة الإسباني، لينضم إلى كتيبة المدرب الهولندي رونالد كومان الذي تربطه به علاقة قوية.
ويمثل رحيل فينالدوم ضربة قوية لليفربول، الذي اعتمد كثيرا على اللاعب الهولندي في خط الوسط، خلال الفترة الماضية.
ومن المفارقات أن فينالدوم كان السبب الرئيسي في إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا سنة 2019، عندما سجل هدفين في المباراة الشهيرة التي انتهت بنتيجة 4-0 لليفربول، قبل أن يرفع كأس البطولة بعد الانتصار على توتنهام الإنجليزي في النهائي.
يذكر أن هدفي فينالدوم كانت السبب الرئيسي "لنكسة" برشلونة بعدها، وتدهور علاقة الغدارة باللاعبين والنجم ليونيل ميسي، قبل أن يستقيل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو العام الماضي.
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