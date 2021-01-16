مسام : إتلاف وتفجير 1.513 لغما وقذيفة غير متفجرة بالساحل العربى اليمنى

جدة - نرمين السيد - وقال القائم بأعمال فريق جمع وإتلاف القذائف المهندس يحيى عاطف، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن: "العملية التى نفذها الفريق، بإشراف من خبراء "مسام" وبحضور مدير المركز التنفيذى للتعامل مع الألغام فى محافظة عدن العميد قائد هيثم، شملت 92 لغما مضادا للدبابات، و12 لغما مضادا للأفراد".
وأضاف عاطف:"أن العملية شملت أيضا 224 قذيفة منوعة، و489 فيوز متنوعا، و692 ذخيرة متنوعة ،بالإضافة إلى صاروخى طيران، وعبوتين ناسفتين ".
وأشار إلى أن الألغام والقذائف التى تم إتلافها، تم نزعها من قبل فرق مسام العاملة فى مديريات المخا والوازعية والعمرى وكهبوب وجبال الشيخ سعيد والخوخة والحنيشية وغيرها من القرى والمناطق فى الساحل الغربى.
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