بركان سيميرو فى إندونيسيا يطلق غازات حارقة

جدة - نرمين السيد - أطلق جبل سيميرو فى لوماجانج بجاوة شرق إندونيسيا، اليوم السبت سحبًا من الغاز والرماد، حيث انتشرت على بعد 5ر4 كيلومترات، ما دفع السلطات إلى التحذير من احتمال استمرار النشاط البركانى.





ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية عن السلطات المحلية أن أعمدة الدخان تدحرجت من فوهة بركان جونجرينج كالوكو، محذرة سكان القرى التى تقع فى مسار السحب الساخنة. وحذرت السلطات السكان الذين يعيشون فى القرى المجاورة من أن يكونوا فى حالة تأهب لاستمرار النشاط البركانى ونصحت الأشخاص الذين يعيشون فى حوض نهر كوراه كوبوكان بالبقاء فى حالة تأهب لاحتمال تدفق "حمم بركانية باردة".

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