عاجل .. البرهان : سنعمل على حماية أراضينا.. ولا نريد إشعال الحرب مع إثيوبيا

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وأضاف البرهان، فى مؤتمر صحفى، أن المفاوضات مع إثيوبيا تناولت ضبط مناطق على الحدود دون أن تتطرق أنها ليست سودانية، مشيرا إلى أن الحديث عن مناطق على الحدود على أنها أراض إثيوبية يستدعى وقفة لتأكيد أنها سودانية.
وشدد رئيس مجلس السيادة السودانى على أن القوات المسلحة السودانية تتولى ضبط الحدود مع إثيوبيا لمنع أى تسلل.
ودعا مجلس السيادة السودانى، أمس الجمعة، إثيوبيا للانسحاب من منطقتين تابعتين له على الحدود، مشيرا إلى أنه بوسعه استردادهما إلا أنه لا يرغب بالحرب.
وقال مجلس السيادة السودانى، فى مؤتمر صحفى، إن الإثيوبيين تواجدوا فى 17 موقعا داخل السودان خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن الفشقة ليست أرضا متنازع عليها مع إثيوبيا لأنها سودانية باعتراف العالم كله.
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