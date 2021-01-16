جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، اليوم السبت، بسقوط صواريخ إيرانية بعيدة المدى، قرب سفينة تجارية فى المحيط الهندى.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، اليوم السبت، بسقوط صواريخ إيرانية بعيدة المدى، قرب سفينة تجارية فى المحيط الهندى.

وحسبما نقلت القناة عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن الصواريخ الإيرانية سقطت على بعد 160 كلم من حاملة الطائرات الأميركية نيميتز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. سقوط صواريخ إيرانية على بعد 160 كلم من حاملة طائرات أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.