بريطانيا تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات يومية كورونا

سجلت بريطانيا ثالث أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا اليوم السبت، فيما عدد الإصابات الجديدة تراجع لأدنى مستوى منذ مطلع الشهر.

وزاد عدد الوفيات 1295 ليصل إجمالي الوفيات إلى 88590.

من جهة أخرى، سجلت الإصابات 41346 نزولا من 55761 أمس الجمعة.

وتمثل إصابات اليوم الأخير أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ 27 ديسمبر 2020.