الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا بحوزته مسدس و500 طلقة في محيط مبنى الكابيتول

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا حاول الوصول إلى مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث كان يحمل مسدسا وأكثر من 500 طلقة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت الشبكة نقلا عن مصادرها، إن الشرطة اعتقلت رجلا من ولاية فرجينيا، بينما كان يحاول عبور نقطة تفتيش وسط العاصمة واشنطن، مستخدما أوراقا مزورة.

وأوضحت أن الحادث وقع أثناء مرور الرجل من نقطة تفتيش في واشنطن قرب مبنى الكابيتول، حيث كان يحمل أوراق اعتماد مزيفة خاصة بحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وعند سؤاله إذا كان يحمل سلاحا، أجاب الرجل بأنه يحمل مسدس نصف أوتوماتيكي، وذكرت الشبكة أن الخزنة كان بها 17 طلقة.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق، على المسدس فضلا عن 509 طلقات مختلفة بحوزته، وتم القبض عليه بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخض وذخيرة غير مسجلة.

يأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن احتمال اندلاع احتجاجات مسلحة في واشنطن، قبيل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.