وفاة المذيع السعودي الشهير فهد الحمود.. ووزير الإعلام ينعاه

توفي المذيع السعودي البارز فهد الحمود، اليوم السبت، بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله، ونعى الوسط الإعلامي السعودي ووزير الإعلام المذيع المخضرم.

وتوفي فهد الحمود عن عمر ناهز 63 عاما، قضى نحو نصفه في العمل التفلزيوني، ويعد أحد الأسماء البارزة في الإعلام السعودي.

ونعى وزير التجارة ووزير الإعلام السعودي ماجد بن عبدالله القصبي المذيع فهد بن ناصر الحمود.

وقال الوزير السعودي في تغريدة على تويتر "ببالغ الحزن والأسى.. أنعي الأستاذ المذيع فهد الحمود، الذي وافته المنية بعد سنوات من العطاء والإبداع للإذاعة والتلفزيون، وخدم خلالها المهنة بتفانٍ وإخلاص".

وتابع "أدعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فهد الحمود، حيث تصدر أشاد مغردون على تويتر بمسيرة الراحل وعطائه المميز هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.