رابط منصة مدرستي madrasati.sa تسجيل الدخول

بدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية البحث خلال الساعات الماضية عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب في المملكة العربية السعودية، حيث أن الدراسة في المملكة العربية السعودية ستكون من خلال منصة مدرستي الالكترونية، والتي قد قامت وزارة التعليم في المملكة بإطلاقها من أجل بدء العام الدراسي لكافة الطلاب في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائية وحتى الثانوية.

الدراسة عبر منصة مدرستي

أقرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 من خلال منصة مدرستي التعليمية، حيث سيبدأ الطلاب منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني الحضور إلكترونياً عبر منصة مدرستي، على أن يستمر الحضور والتعليم عن بعد من خلال المنصة حتى الأسبوع العاشر من بداية الفصل الدراسي الثاني.

وكان الطلاب الطلاب في المملكة العربية السعودية قد استهلوا عامهم الدراسي الجديد من خلال منصة مدرستي الالكترونية،والتي سيتم من خلالها قيام الطلاب والمعلمين بالعملية التعليمة خلال بداية العام الدراسي من خلال منازلهم، حيث يحتاج الطلاب لتوافر خدمة الإنترنت وجهاز حاسب آلي وبقية الوسائل التعليمية من أجل بدء الرحلة التعليمية الكترونياً.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

بدوره أقر مجلس الوزاء في المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين أن تستمر الدراسة في التعليم داخل المملكة العربية السعودية عن بعد من أجل الحفاظ على سلامة منسوبي التعليم والطلاب، حيث ستكون الدراسة من خلال منصة مدرستي الالكترونية خلال الفصل الدراسي الأول بالكامل، ولم يتم الكشف بعد عن آلية الاختبارات التي سيتم إجرائها للطلاب.

وكانت وزارة التعليم السعودية قد نوهت على الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين وغيرهم من لهم علاقة بالعملية التعليمية بضرورة تحديث رقم الجوال في نظام نور من أجل أن يتم إرسال رسالة إلى الجوال الذي تم تحديث حساب نظام نور به، وتضمن رابط منصة مدرستي، والكود المخصص للطالب والمعلم وولي الأمر من أجل الدخول إلى المنصة التعليمية الجديدة، والتعرف عليها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

منصة مدرستي

وستكون منصة مدرستي الالكترونية هي منصة محاكاة للواقع التعليمي في المدارس بالمملكة العربية السعودية، حيث سيكون هناك برنامجاً دراسياً للطلاب مماثل تماماً للبرنامج الدراسي الذي كان يسير عليه الطلاب في المدارس، حيث سيبدأ البرنامج الدراسي الصباحي للطلاب بداية من تسجيل دخول الطالب إلى المنصة الالكترونية، ومن ثم القيام بأداء النشيد الوطني، والقيام بأداء التمارين الرياضية، ومن ثم يبدأ الطالب في استعراض الجدول الدراسي اليومي الخاص به، ومن ثم الدخول إلى الفصل الدراسي مع المعلم من أجل بدء العملية التعليمية.

فمن خلال منصة مدرستي الالكترونية سيتم إتاحة التفاعل للطلبة والطالبات مع أقرانهم في الفصل الدراسي والمعلمين، والقيام بالنقاش من خلال ساحات النقاش التي تتم من خلال الفصل الافتراضي من خلال المنصة، كما سيتمكن من القيام بالإطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، ومعرفة توزيع الدرجات الخاصة بالمقررات الدراسية، والاختبارات، ومعرفة المواعيد المناسبة للتواصل إلكترونياً مع المعلمين، والتواصل بشكل مستمر ومناسب مع المعلمين من خلال المنصة، كما سيتعرف الطالب على كافة المهام المطلوبة منه، وسيتم التفاعل بشكل صحيح.

موعد دخول الطلاب على منصة مدرستي الالكترونية

وسيتم تقسيم الطلاب على فترتين: فترة صباحية، وفترة مسائية، وسيتم تخصيص الفترة الصباحية لطلاب المرحلتين المتوسطة والمرحلة الثانوية، وستبدأ هذه الفترة من الساعة السابعة صباحاً، فيما سيكون طلاب المرحلة الابتدائية في الفترة المسائية بداية من الساعة الثالثة عصراً.

رابط منصة مدرستي

ومن أجل الدخول على منصة مدرستي الالكترونية فكل ماعليكم هو التوجه إلى رابط منصة مدرستي الالكترونية من خلال موقعها على الانترنت عبر زيارة madrasati.sa، ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة من أجل البدء في العملية التعليمية.

آلية الحصول على اسم المستخدم في منصة مدرستي

قام الحساب الرسمي لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بنشر آلية الحصول على اسم المستخدم في منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا الالكتروني، وذكر الحساب بأنه للحصول على بيانات الدخول على منصة مدرستي والحصول على اسم المستخدم للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي، فإنه يجب التسجيل على موقع توكلنا الالكتروني، واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع توكلنا الالكتروني من خلال الرابط: tawakkalna.sdaia.gov.sa. القيام بتسجيل حساب في توكلنا في حال عدم وجود حساب. اختيار بيانات منصة مدرستي من القائمة الجانبية. سيتم ظهور اسم حساب الدخول لمنصة مدرستي وأسماء حسابات الدخول للتابعين ، قم بالضغط على أيقونة الحصول على كلمة المرور للحساب الذي تم اختياره. سيتم إرسال رسالة على رقم الجوال المسجل في موقع توكلنا به كلمة المرور الخاصة بالمستخدم الذي قد تم اختياره.

مايكروسوفت تيمز

وتقوم منصة مدرستي الالكترونية التي قامت بإطلاقها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالتكامل مع برنامج منصة مايكروسوفت تيمز والمخصص لعمل مكالمات فيديو جماعية بين الأفراد، حيث من الضروري قيام المعلم والطلاب بتحميل برنامج مايكروسوفت تيمز من أجل الدخول إلى الفصول الافتراضية والاستماع إلى شرح المعلم.

كما أنه قد سبق لنا من قبل القيام بشرح طريقة استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز من أجل قيام المعلم بتقديم دورس افتراضية من خلال منصة مدرستي الالكترنية، وذلك من أجل التسهيل على المعلمين القيام بعمل دروس افتراضية واختيار الطلاب الذين ينتمون لهذه الفصول من أجل المشاركة الفعالة خلال شرح المعلم عبر منصة مدرستي الالكترونية.