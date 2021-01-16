طريقة عمل الجدول الدراسي منصة مدرستي عبر حساب القادة 1442

صرحت وزارة التعليم السعودية أنه يمكن لقائد المدرسة عمل الجدول الدراسي منصة مدرستي ، كما أنه تم الاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني حسب الآلية المتبعة، والتي أكدتها الصحف ووزارة التعليم السعودي، وحسب الوزارة أشارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمي تويتر، بحيث أن يكون الترم الثاني الدراسي عن بعد وليس في المقررات الحضورية هو القرار الأصح، في ظل وجود الأزمة الأخيرة التي ضربت المملكة العربية السعودية، وسيتم بدء الدوام في الغد الأحد الموافق 1/17/2021، وفي الفقرة التالية سنقدم لكم ميزات جديدة توفرها وزارة التعليم. عمل الجدول الدراسي منصة مدرستي وفرت وزارة التعليم السعودية عدد مزايا لمدرسيها وهذه المميزات كالتالي: يمكن للمعلم البدء بجدول الحصص الافتراضية بعد أن ينتهي قائد المدرسة من إنشاء الجدول

يمكن أيضا جدولة الدروس لأسبوع واحد كحد أقصى

يستطيع المعلم اختيار أهدافه الموجودة في الدرس لتظهر للطالب من هذه اللحظة. خطوات وطريقة تجهيز جداول الدراسية منصة مدرستي في الخطوة الأولى نتجه إلى إعداد الجداول والفصول في منصة مدرستي

ثم ندخل إلى إعداد الجدول الدراسي

يجب ضبط وتجهيز إعدادا الجداول الدراسية مثل الحد الأقصى للحصص في اليوم أو مدة الحصة بالدقائق، بعد ضبط الإعدادات نضغط حفظ

الآن نتجه إلى إدارة المعلمين

تظهر لنا صفحة يوجد فيها اسم المعلم أو رقم هوية الإقامة، والمقصود هنا أن تضع اسم المعلم أو رقم السجل المدني

بعد أن نضع أسمه أو رقمه نضغط على كلمة بحث، والآن سيظهر لنا المعلم نضغط على مربع إدارة المقررات

تظهر لنا صفحة فيها عدة خيارات في هذه الخيارات يمكنك إسناد المقررات الدراسية للمعلم مثل المرحلة إن كانت ابتدائية أو متوسطة، بعد أن ننتهي من جميع الخيارات نضغط إضافة سيتم إضافة المادة إلى الجدول

بعد أن ننتهي من إضافة جميع المواد نحدد الفصل

بعد ذلك نذهب إلى إعداد جداول الفصول

الآن نذهب إلى الجداول المدرسية، وثم نذهب إلى الصف الذي نريد التعديل عليه أو أن نعد جدول له

بعد أن نحدد الصف الذي نريد أن ندخل عليه، تظهر لنا الأيام مع عدة فراغات بجانبها الآن نملأ الفراغات بالمواد. خطوات وطريقة تجهيز جداول الدراسية منصة مدرستي الوسوم

صرحت وزارة التعليم السعودية أنه يمكن لقائد المدرسة عمل الجدول الدراسي منصة مدرستي ، كما أنه تم الاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني حسب الآلية المتبعة، والتي أكدتها الصحف ووزارة التعليم السعودي، وحسب الوزارة أشارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمي تويتر، بحيث أن يكون الترم الثاني الدراسي عن بعد وليس في المقررات الحضورية هو القرار الأصح، في ظل وجود الأزمة الأخيرة التي ضربت المملكة العربية السعودية، وسيتم بدء الدوام في الغد الأحد الموافق 1/17/2021، وفي الفقرة التالية سنقدم لكم ميزات جديدة توفرها وزارة التعليم. عمل الجدول الدراسي منصة مدرستي وفرت وزارة التعليم السعودية عدد مزايا لمدرسيها وهذه المميزات كالتالي: يمكن للمعلم البدء بجدول الحصص الافتراضية بعد أن ينتهي قائد المدرسة من إنشاء الجدول

يمكن أيضا جدولة الدروس لأسبوع واحد كحد أقصى

يستطيع المعلم اختيار أهدافه الموجودة في الدرس لتظهر للطالب من هذه اللحظة. خطوات وطريقة تجهيز جداول الدراسية منصة مدرستي في الخطوة الأولى نتجه إلى إعداد الجداول والفصول في منصة مدرستي

ثم ندخل إلى إعداد الجدول الدراسي

يجب ضبط وتجهيز إعدادا الجداول الدراسية مثل الحد الأقصى للحصص في اليوم أو مدة الحصة بالدقائق، بعد ضبط الإعدادات نضغط حفظ

الآن نتجه إلى إدارة المعلمين

تظهر لنا صفحة يوجد فيها اسم المعلم أو رقم هوية الإقامة، والمقصود هنا أن تضع اسم المعلم أو رقم السجل المدني

بعد أن نضع أسمه أو رقمه نضغط على كلمة بحث، والآن سيظهر لنا المعلم نضغط على مربع إدارة المقررات

تظهر لنا صفحة فيها عدة خيارات في هذه الخيارات يمكنك إسناد المقررات الدراسية للمعلم مثل المرحلة إن كانت ابتدائية أو متوسطة، بعد أن ننتهي من جميع الخيارات نضغط إضافة سيتم إضافة المادة إلى الجدول

بعد أن ننتهي من إضافة جميع المواد نحدد الفصل

بعد ذلك نذهب إلى إعداد جداول الفصول

الآن نذهب إلى الجداول المدرسية، وثم نذهب إلى الصف الذي نريد التعديل عليه أو أن نعد جدول له

بعد أن نحدد الصف الذي نريد أن ندخل عليه، تظهر لنا الأيام مع عدة فراغات بجانبها الآن نملأ الفراغات بالمواد. خطوات وطريقة تجهيز جداول الدراسية منصة مدرستي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجدول الدراسي منصة مدرستي عبر حساب القادة 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.