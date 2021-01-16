منصة مدرستي تسجيل دخول schools.madrasati.sa

منصة مدرستي تسجيل الدخول تُعتبر المنصة من أهم المنصات الموجودة في هيئة التعليم السعودي فهي تقدم الكثير من الخدمات لأبنائها الطلاب، كما تمكن الوالدين من التعرف على مستوى أبنائهم من فترة إلى أخرى، كما يمكن للطلاب حل الواجبات المدرسية مدرستي التي تضاف للطالب عبر المنصة، وسوف تبدأ خلال أيام العودة للدراسة مرة ثانية لذا على جميع الطلاب توخي الحذر من فقدان تسجيل الدخول الخاص بهم للمدرسة حتى يتمكن من الدخول مرة أخرى للموقع.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

يُعد رابط بوابة مدرستي التعليمية من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل الجميع داخل المملكة العربية السعودية، لمتابعة العملية الدراسية عن بعد داخل الدولة والتي أعلن عنها سابقاً، من وزارة التعليم فقد انتهى الفصل الدراسي الأول بالتعليم عن بعد، وسوف يتم استكمال الدراسة حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني عن بعد ، حتى يتمكن الطلاب من مجارات العام دون فقدانه في ظل الظروف الحالية، فقد بدأت الدراسة من خلال الشبكة العنكبوتية بفصول افتراضية لتوفق التواصل بين دائرة ثلاثية وهي المعلمين والطلاب والأهالي، حيثُ يتواصل المعلمين مع الطلاب عبر شرح الدروس و حل الواجبات في منصة مدرستي ، كما يتواصل المعلمين مع الأهالي للتعرف على جميع المستجدات داخل العملية التعليمية ومعرفة المستوى لأبنائهم.

فائدة التعليم الالكتروني في مدرستي التعليمية

يمكن من خلال رابط بوابة منصه مدرستي تحقيق التواصل بين الطالب والمعلم، لإيجاد إجابة على جميع الأسئلة التي يرغب الطلاب بإسنادها للمعلمين من أجل الوصول وذلك من خلال المنهج الدراسي، كما يمكن إجراء مناقشة للمواد الدراسية بالكامل بين المعلمين والطلبة وأولياء الأمور.

التسجيل في منصة مدرستي

من خلال الدخول للرابط يستطيع المستخدم إضافة جميع البيانات المتعلقة به حتى يتمكن من تسجيل الدخول مدرستي ومتابعة كل جديد، ولا يقتصر التسجيل على الطالب فقط بل يجب التسجيل من قبل المعلم وأيضاً ولي الأمر، حتى يستطيع الدخول ومتابعة الطلاب داخل المنصة التعليمية، ويمكن التسجيل في توكلنا ويتم ذلك عبر إدخال أسم المستخدم ورقم الهوية، ويمكن إضافة رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك، ويضاف رقم ولي الأمر.