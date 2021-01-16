تحديث منصة مدرستي تسجيل دخول بعد التعديل الجديد للفصل الدراسي الثاني 1442

تحديث منصة مدرستي تسجيل دخول، استعدادا للفصل الدراسي الثاني بعد أن أعلنت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة التعليم عن بدا أول 10 أسابيع من الفصل الدراسي الثاني (عن بعد ) وتأجيل الدراسة حضوريا لفترة لاحقه بعد دراسة المتغيرات والأليات الجديدة خلال الفترة القادمة، لذا يتم البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب في هذه الساعات عن تحديث منصة مدرستي واهم الأخبار الجديدة الخاصة بالمنصة التعليمية مدرستي أضافه علي ذلك تردد القنوات التعليمية التي أتاحتها وزارة التعليم السعودية.

تعد منصة مدرستي هي النظام التعليمي الإلكتروني التي أطلقته المملكة العربية السعودية منذ ظهور جائحة فيروس كورونا حيث تتيح تلك النصة التعليمية العديد من الخدمات التعليمية التي تهم كل طالب أو طالبة في منظومة التعليم سواء كان ابتدائي أو متوسط أو جامعي من خلال الدروس التعليمية الصباحية والمسائية للطلاب والطالبات، بدا من الدخول إلي المنصة التعليمية والقيام بالنشيد الوطني مرورا بالتمارين الرياضية والجدول الدراسي ثم الدخول ي الفصل الدراسي الثاني مع المعلم.

قامت وزارة التعليم السعودية مؤخرا بتحديث منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني، حيث اصبح للمعلم إعداد الجداول المدرسية عبر رابط مدرستي التعليمية مع إمكانية تغيير الدروس إلي الحصص الإضافية وذلك مع جدولة الدروس إلي 7 أيام، كما تم أضافه ما يقارب من خمسة وأربعين ألف مصدر تعليمي جديد مثل الفيديوهات التعليمية المرئية مع إضافة إمكانية الحوار والنقاش بين الطالب والمعلم من خلال تحديد الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني بين الطرفين.

يعد تطبيق توكلنا مدرستي من اهم التطبيقات الواجب علي الطلاب والطالبات تنزيله علي الجهاز لذا أتاحت وزارة التعليم صيغ مختلفة لتحميل تطبيق توكلنا مدرستي، حيث في حالة كنت ترغب في تحميل التطبيق علي هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام الاندرويد يمكنك تحميلة من خلال رابط توكلنا للاندرويد، أما إذا كنت ترغب في تحميل التطبيق للايفون يمكنك أيضا تحميلة من خلال رابط توكلنا للايفون،



تحميل تطبيق توكلنا بالطرق السابق ذكرها. الضغط علي أيقونة حسابي. النقر علي بيانات مدرستي. الضغط علي اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط علي كلمة إرسال للوصول إلي معلومات الدخول. الانتظار بعض الوقت حتي يتم وصول البيانات. في النهاية الدخول علي منصة مدرستي عبر حساب مايكروسوفت اوفيس. بعد اتباع كافة الأليات السابقة يمنك بكل سهول تسجيل الحضور إلى المنصة التعليمية.

لم تكتفي وزارة التعليم السعودية في أطلاق منصة مدرستي فقط بل أطلقت أيضا احد التطبيقات الهامة تطبيق تميز Teams والذي يعتمد عليه الكثير من المؤسسات والشركات في عملية الاتصالات عبر خدمات الإنترنت ولكن هنا وفرت الحكومة السعودية التطبيق لمساعدة الطلاب في التعليم عن بعد لذا يمكن للطلاب تحميل التطبيق من خلال رابط تحميل teams والمتاح لكافة الأجهزة الكمبيوتر الذي يعمل بنظام 32 بيت أو الذي يعمل بنظام 64 بيت وكذلك الاندرويد والايفون والأجهزة الأخري.



موضح لكم في الجدول السابق مواعيد بدء الدراسة والاختبارات ومواعيد أجازات هذا الفصل.

في الختام نتمنى لكم مزيدا من التفوق عبر منصة مدرستي وننتظر تعليقاتكم أسفل المقال وانطباعكم حول عودة الدراسة حضوريا ام ستظل هذا العام من خلال منصة مدرستي.