متظاهرون مسلحون يتجمعون أمام مبنى الكابيتول بولاية تكساس

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التجمع تزامن مع استعداد قوات إنفاذ القانون فى الولاية لمظاهرة، كان من المقرر أن تبدأ ظهرا حسب التوقيت المحلى.
ولفتت الصحيفة إلى أن "المتظاهرين قاموا بتجميع الأسلحة وغيرها من الأدوات فى موقف للسيارات مقابل مبنى الكابيتول، قبل السير إلى البوابة الأمامية للمبنى".
وأشارت إلى أنه "كان بعضهم يرتدون سترات مموهة وسراويل جينز زرقاء وقبعات رعاة البقر، كما شوهد رجال يحملون مسدسات وعبوات وأجهزة راديو محمولة وأكبال".
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